Опубликовано видео из освобожденного Купянска Харьковской области. На кадрах, предоставленных Министерством обороны РФ, видно, как бойцы развернули в городе российские флаги. Также демонстрируются ожесточенные бои за населенный пункт.

На видео показаны взрывы в городе, уничтожение украинских танков и личного состава ВСУ. На одном из кадров запечатлен воздушный бой российского дрона с украинским гексакоптером, похожим на «Бабу-ягу». Из этого противостояния оператор беспилотника ВС РФ вышел победителем.

Город Купянск освобожден. Победа будет за нами, — заявили бойцы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ освободили 16 населенных пунктов за минувшую неделю. Как уточнили в Минобороны, на различных участках фронта продолжаются активные наступательные операции против украинских формирований.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что линия обороны ВСУ серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты.