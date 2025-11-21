В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили 16 населенных пунктов за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, на различных участках фронта продолжаются активные наступательные операции против формирований ВСУ.

На Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол, — сказано в сообщении.

Также в заявлении говорится об освобождении населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь на территории Донецкой Народной Республики, а также Петропавловки в Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск тем временем освободили населенный пункт Платоновка в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, завершив освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое в Запорожской области. Подразделения группировки «Днепр» освободили Малая Токмачка в Запорожской области.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Военачальник отметил, что бойцы группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских подразделений, заблокированных на левобережье реки Оскол.