23 ноября 2025 в 05:19

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 ноября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 ноября

Дежурные силы ПВО Минобороны России сбили украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на территории падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации.

Также опасность атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. По его словам, жителям следует укрыться в помещениях без окон, а также сохранять спокойствие до отмены сигнала тревоги.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал Кравченко.

Кроме того, перебои с электричеством произошли в нескольких районах ДНР в результате атак беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры в республике, сообщили в Telegram-канале местного оператора связи «Феникс». Отмечается, что оборудование связи пришлось перевести на автономные источники питания.

«В результате атаки БПЛА, на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и частично Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением. Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора», — сказано в публикации.

В районе Севастополя силы ПВО отражали атаку дронов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега было уничтожено три беспилотных летательных аппарата.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Сызранью в Самарской области прогремела серия взрывов. Согласно информации канала, системы противовоздушной обороны РФ уничтожали украинские беспилотники. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Очевидцы сообщили SHOT о примерно 10 мощных хлопках, которые вызвали дребезжание стекол в зданиях. Канал отметил, что воздушные цели летели со стороны Волги на небольшой высоте, а в небе наблюдались яркие вспышки.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. По данным ведомства, ранены два мирных жителя.

«В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона во дворе частного дома пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали множественные осколочные ранения плеча, предплечья и стопы. После оказания необходимой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение», — говорится в публикации.

Кроме того, дрон атаковал машину в селе Грузском Борисовского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией левой голени доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
