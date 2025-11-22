SHOT сообщил, что в Сызрани слышны десятки взрывов и гул беспилотников

SHOT сообщил, что в Сызрани слышны десятки взрывов и гул беспилотников SHOT: над Сызранью прогремело около 10 взрывов, работают системы ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Сызранью в Самарской области прогремела серия взрывов. Согласно информации канала, системы противовоздушной обороны РФ уничтожали украинские беспилотники. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Очевидцы сообщили SHOT о примерно 10 мощных хлопках, которые вызвали дребезжание стекол в зданиях. Канал отметил, что воздушные цели летели со стороны Волги на небольшой высоте, а в небе наблюдались яркие вспышки.

Ранее беспилотная атака ВСУ была отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Возникший на месте пожар оперативно потушили на площади 4 кв. м.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, ПВО также ликвидировала 119 вражеских беспилотников самолетного типа.