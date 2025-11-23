Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 01:08

В России оценили намерение Европы изменить четыре пункта плана США

Новиков: стремление ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа

Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Намерение Европы изменить как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине является полным отрицанием этого проекта, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что, если учесть контекст ситуации, можно заметить и вовсе откровенный протест против действий Вашингтона.

Даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечеркивание плана Трампа. А в целом в таком виде и контексте — это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом Соединенных Штатов Америки, — констатировал он.

Ранее Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать сражаться до «разрыва его маленького сердца», если тот отвергнет мирный план Вашингтона. Глава Соединенных Штатов также подчеркнул, что при его администрации данный конфликт изначально бы не возник.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мирную инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта, назвав 28-пунктный план основанием для больших ожиданий. Он также предположил, что при его президентстве в 2021 году конфронтация между Россией и Украиной могла бы быть предотвращена.

Европа
Украина
Дональд Трамп
США
