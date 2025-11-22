Умер личный модельер принцессы Дианы

Известный ирландский модельер Пол Костелло умер на 81-м году жизни в Лондоне, сообщает газета Mirror. Он был личным дизайнером принцессы Уэльской Дианы.

Близкие покойного рассказали, что Костелло ушел из жизни после непродолжительной болезни. Он скончался в окружении членов семьи — жены и семерых детей.

Пол Костелло появился на свет в ирландском городе Дублин в 1945 году. Свое профессиональное становление он начинал в Графтонской школе дизайна одежды, после которой переехал в столицу французской моды — Париж. В 1979 году талантливый дизайнер запустил собственную марку одежды Paul Costelloe Collections, а четыре года спустя стал официальным стилистом британской принцессы Дианы, работая с ней вплоть до ее трагической гибели.

Ранее из жизни ушел журналист и эксперт в области недвижимости Дмитрий Синочкин. Он умер на 69-м году жизни в Санкт-Петербурге. Причины смерти не раскрываются. Ранее он сообщал, что у него был неоперабельный рак горла.

До этого на 80-м году жизни после борьбы с продолжительной болезнью скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий. Он известен по множеству ролей в театрах Москвы. Также Золотницкий завоевал сердца поклонников кино своей работой в озвучивании.