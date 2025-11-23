Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 01:41

В КНР восхитились тактикой РФ при взаимодействии с новым премьером Японии

В КНР сочли тактику РФ во взаимодействии с японским премьером Такаити идеальной

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия прекрасно ведет себя в отношении премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сообщил китайский портал Baijiahao. Журналисты отметили, что она известна своей жесткой позицией во внешней политике.

В материале говорится, что до первого выступления Такаити в должности премьера в воздух в рамках планового полета были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС. Они тогда начали патрулировать территорию над Японским морем, что дали Токио сигнал — от конфронтации с Россией лучше воздержаться, пояснили журналисты.

Ранее китайские журналисты писали, что нового главу японского правительства называют «железной леди». Кроме того, есть предпосылки к тому, что Такаити будет стремиться проводить максимально жесткую линию в отношении соседей — России и Китая. В частности, политик раньше заявляла о необходимости укрепления военного потенциала Японии и об увеличении бюджета на оборону.

До этого Такаити заявила, что провела хороший и искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом, поблагодарив его в соцсети X за теплое поздравление с назначением. Она подчеркнула, что намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень.

Япония
Санаэ Такаити
Россия
бомбардировщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Микрофон в штанах, иностранный псевдоним, Мизулина: как живет SHAMAN
Фаза Луны сегодня, 23 ноября: идем в церковь, на рыбалку или в архив
«Рубин» одержал победу над клубом «Ахмат» в РПЛ
20 лет разводу Пугачевой и Киркорова. Почему она променяла его на Галкина
Миллионы заражены, вирус навсегда в организме: все о генитальном герпесе
Россиянин одержал уверенную победу в главном бою турнира UFC в Катаре
Дрисколл призвал закончить конфликт на Украине
В КНР восхитились тактикой РФ при взаимодействии с новым премьером Японии
Фанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА в Москве
Гороскоп на 23 ноября: что ждет Овнов и почему Львам нужно быть осторожнее
В России оценили намерение Европы изменить четыре пункта плана США
Азаров заверил в причастности Зеленского к коррупции
Аэропорт в Нидерландах закрыли из-за угрозы БПЛА
ХАМАС сообщил о готовности возобновить боевые действия в Газе
Убил семью с девочкой, сжег дом: маньяк-отшельник два года кошмарил Сибирь
Дрон ВСУ взорвался возле женщины на парковке в Белгородской области
В Литве озвучили угрозы по поводу Калининграда
Путин поздравил лидера Венесуэлы с днем рождения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 ноября 2025 года
Приметы 23 ноября: Родион Ледолом — откладываем крупные сделки
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.