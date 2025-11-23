В КНР восхитились тактикой РФ при взаимодействии с новым премьером Японии В КНР сочли тактику РФ во взаимодействии с японским премьером Такаити идеальной

Россия прекрасно ведет себя в отношении премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сообщил китайский портал Baijiahao. Журналисты отметили, что она известна своей жесткой позицией во внешней политике.

В материале говорится, что до первого выступления Такаити в должности премьера в воздух в рамках планового полета были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС. Они тогда начали патрулировать территорию над Японским морем, что дали Токио сигнал — от конфронтации с Россией лучше воздержаться, пояснили журналисты.

Ранее китайские журналисты писали, что нового главу японского правительства называют «железной леди». Кроме того, есть предпосылки к тому, что Такаити будет стремиться проводить максимально жесткую линию в отношении соседей — России и Китая. В частности, политик раньше заявляла о необходимости укрепления военного потенциала Японии и об увеличении бюджета на оборону.

До этого Такаити заявила, что провела хороший и искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом, поблагодарив его в соцсети X за теплое поздравление с назначением. Она подчеркнула, что намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень.