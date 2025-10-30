Россия устроила неприятный сюрприз новому премьеру Японии

После того, как парламент Японии утвердил на пост премьера Санаэ Такаити, два российских Ту-95МС пролетели над Японским морем, передает Baijiahao. В публикации сказано, что они несколько часов летали над Японским морем. В результате были подняты в воздух японские истребители F-15J.

Вой сирен и истребителей F-15J, взлетающих навстречу российским бомбардировщикам, стал фоновой музыкой для инаугурации нового лица, — говорится в публикации.

По информации китайских журналистов, нового главу японского правительства называют «железной леди». Кроме того, есть предпосылки к тому, что Такаити будет стремиться проводить максимально жесткую линию в отношении соседей — России и Китая. В частности, политик раньше заявляла о необходимости укрепления военного потенциала Японии и об увеличении бюджета на оборону.

Ранее Такаити сообщила, что в субботу провела хороший и искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом, поблагодарив его в соцсети X за теплое поздравление с назначением. Она подчеркнула, что намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень. Известно, что американский лидер посетит Японию 27 октября в рамках официального визита в Азию.