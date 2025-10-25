Премьер Японии заявила, что провела с Трампом хороший разговор Премьер Японии поблагодарила Трампа за поздравление с назначением

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о том, что в субботу провела хороший и искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом. В социальной сети X она поблагодарила американского президента за теплое поздравление с назначением на пост премьер-министра.

Вместе с ним я намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень, — добавила Такаити.

Американский президент посетит страну 27 октября в рамках своего официального визита в Азию. Японское агентство «Киодо» со ссылкой на источники в администрации США передавало, что Такаити и Трамп совершат совместный перелет на американском правительственном вертолете Marine One во время его поездки в Токио.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для предложений о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. По словам политика, у него «хорошие отношения» с северокорейским лидером. В рамках турне Трамп посетит Малайзию, Японию и Республику Корея, где у него запланированы мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС.