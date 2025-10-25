Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 09:10

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп допустил возможность встречи с лидером КНДР в рамках азиатского турне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для предложений о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне, передает ТАСС. Американский политик посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.

Я на 100% открыт к этому. У меня с ним хорошие отношения, — сказал президент, беседуя с журналистами на борту своего самолета.

Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, у Трампа запланированы мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС. 30 октября в Южной Корее он проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее СМИ назвали имя политика, который повлиял на позицию Трампа по переговорам с Россией. Издание Bloomberg утверждает, что встреча американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным была отменена из-за аргументов госсекретаря Марко Рубио. Журналисты напомнили, что он известен своей жесткой линией в отношении Москвы.

Президенту рекомендовали меньше слушать неоконсерваторов в своем окружении и избавиться от «подхалимов». С таким предложением выступил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, он заявил о необходимости избавиться от тех, кто транслирует в Белом доме ложные утверждения о «слабости России» и мнимой «силе Украины».

