В США раскрыли, кто толкнул Трампа стать жестче к России

Американский лидер Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по отношению к России во многом из-за аргументов госсекретаря Марко Рубио, передает Bloomberg. Издание пишет, что он известен своей жесткой линией в отношении Москвы.

Неожиданное изменение произошло после оценки госсекретаря США, что Москва не сделала достаточных изменений в своей позиции, — говорится в статье.

По данным источников издания, вывод Рубио о том, что Россия не намерена менять свою политику, стал ключевым фактором в принятии решения Трампом. Как отмечает агентство, это свидетельствует о растущем влиянии Рубио, который одновременно занимает пост госсекретаря и исполняет обязанности советника президента по национальной безопасности.

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трампу не следует слушать своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.