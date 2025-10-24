Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:24

В США раскрыли, кто толкнул Трампа стать жестче к России

Bloomberg: Трамп изменил позицию по России под влиянием Рубио

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по отношению к России во многом из-за аргументов госсекретаря Марко Рубио, передает Bloomberg. Издание пишет, что он известен своей жесткой линией в отношении Москвы.

Неожиданное изменение произошло после оценки госсекретаря США, что Москва не сделала достаточных изменений в своей позиции, — говорится в статье.

По данным источников издания, вывод Рубио о том, что Россия не намерена менять свою политику, стал ключевым фактором в принятии решения Трампом. Как отмечает агентство, это свидетельствует о растущем влиянии Рубио, который одновременно занимает пост госсекретаря и исполняет обязанности советника президента по национальной безопасности.

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трампу не следует слушать своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.

