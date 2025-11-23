ХАМАС сообщил о готовности возобновить боевые действия в Газе Al Hadath: ХАМАС сообщил США о готовности возобновить боевые действия в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС уведомило США, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа истекло, сообщил телеканал Al Hadath. По их данным, бойцы организации готовы к военным действиям.

Журналисты указали, что ХАМАС сообщил об этом спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня в палестинском анклаве, в то время как прекращение огня должно быть взаимным, подчеркнули представители движения. «Газа не станет Ливаном», — отметили они.

Ранее стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями палестинского движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно эти переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о противодействии арабских стран восстановлению части сектора Газа, контролируемой Израилем. Согласно их позиции, подобные действия способны привести к постоянному разделу палестинских территорий.