Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 09:32

Военкор отметил, что Путин снял главный вопрос по СВО

Военкор Коц: Путин в ходе прямой линии снял главный вопрос по СВО

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии снял главный вопрос, касающийся специальной операции, написал в колонке для KP.RU военный корреспондент Александр Коц. В частности, глава государства подчеркнул готовность Москвы мирно урегулировать конфликт на основе озвученных ею принципов. Однако не стоит ждать «договорнячков» и уступок со стороны России.

Никаких договорнячков, никаких уступок по территориальному вопросу. Вот на это и надо опираться, делая прогнозы о продолжительности СВО. Нынешний Киев не пойдет на такие условия, а значит, придется добиваться своего силой. А это — процесс небыстрый, но закономерно идущий к большой победе, — заявил Коц.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что выступление Путина в ходе прямой линии нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение украинского конфликта. По его оценке, российский лидер мастерски переложил на Запад ответственность за поиск дипломатического решения.

Владимир Путин
Россия
СВО
Украина
военкоры
Александр Коц
