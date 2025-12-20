Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии снял главный вопрос, касающийся специальной операции, написал в колонке для KP.RU военный корреспондент Александр Коц. В частности, глава государства подчеркнул готовность Москвы мирно урегулировать конфликт на основе озвученных ею принципов. Однако не стоит ждать «договорнячков» и уступок со стороны России.

Никаких договорнячков, никаких уступок по территориальному вопросу. Вот на это и надо опираться, делая прогнозы о продолжительности СВО. Нынешний Киев не пойдет на такие условия, а значит, придется добиваться своего силой. А это — процесс небыстрый, но закономерно идущий к большой победе, — заявил Коц.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что выступление Путина в ходе прямой линии нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение украинского конфликта. По его оценке, российский лидер мастерски переложил на Запад ответственность за поиск дипломатического решения.