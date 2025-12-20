Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 09:19

Стало известно, кого США предупредили перед ударом по ИГИЛ в Сирии

Журналист Равид: США заранее уведомили Израиль об ударах по ИГИЛ в Сирии

Солдаты армии США Солдаты армии США Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Администрация США заранее уведомила Израиль о планируемых авиаударах по позициям террористов в Сирии, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, ссылаясь на информированные источники в администрации президента Дональда Трампа. Это решение было принято после гибели солдат ВС Соединенных Штатов.

США заблаговременно уведомили Израиль о нанесении ударов против ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) в Сирии, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщила о потерях американской армии в Сирии. В результате спецоперации возле Пальмиры погибли два военных и гражданский лингвист, еще трое бойцов были ранены.

Позже министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил о старте контртеррористической операции американских сил в Сирии. По его словам, эта военная акция является ответом на атаку боевиков против военнослужащих США под Пальмирой 13 декабря.

После этого газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщила о начале воздушной кампании США против боевиков в Сирии. По их данным, для нанесения ударов применяются американские истребители и ударные вертолеты.

США
Израиль
ИГИЛ
террористы
Сирия
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.