Стало известно, кого США предупредили перед ударом по ИГИЛ в Сирии

Стало известно, кого США предупредили перед ударом по ИГИЛ в Сирии Журналист Равид: США заранее уведомили Израиль об ударах по ИГИЛ в Сирии

Администрация США заранее уведомила Израиль о планируемых авиаударах по позициям террористов в Сирии, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, ссылаясь на информированные источники в администрации президента Дональда Трампа. Это решение было принято после гибели солдат ВС Соединенных Штатов.

США заблаговременно уведомили Израиль о нанесении ударов против ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) в Сирии, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщила о потерях американской армии в Сирии. В результате спецоперации возле Пальмиры погибли два военных и гражданский лингвист, еще трое бойцов были ранены.

Позже министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил о старте контртеррористической операции американских сил в Сирии. По его словам, эта военная акция является ответом на атаку боевиков против военнослужащих США под Пальмирой 13 декабря.

После этого газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщила о начале воздушной кампании США против боевиков в Сирии. По их данным, для нанесения ударов применяются американские истребители и ударные вертолеты.