20 декабря 2025 в 08:46

Ученые рассказали о странном поведении кометы 3I/ATLAS

У 3I/ATLAS выявили редкий всплеск энергии за три часа до сближения с Землей

3I/ATLAS 3I/ATLAS Фото: NASA/ESA/Keystone Press Agency/Global Look Press
У космического объекта 3I/ATLAS зафиксирован необычный всплеск энергии, говорится в посте All Day Astronomy в соцсети X. Сигнал частотой 25 Гц был обнаружен в резонансах Шумана. Он появился всего за три часа до расчетного момента максимального сближения кометы 3I/ATLAS с Землей.

По мнению автора публикации, точное совпадение времени сигнала с моментом наибольшего приближения межзвездного объекта является странным. Он утверждает, что все это выходит за рамки простой случайности.

Ранее сообщалось, что уникальная межзвездная комета 3I/ATLAS 19 декабря достигла точки максимального сближения с Землей. Небесное тело прошло на безопасном расстоянии в 269 млн километров. Эксперты предполагают, что комета, вероятно, больше никогда не вернется в пределы Солнечной системы. Ее ключевой особенностью является необычный состав ядра. Вместо водяного льда оно состоит из замороженного углекислого газа, так называемого «сухого льда». Активное испарение этого вещества при приближении к Солнцу объясняет и нестандартную траекторию движения кометы.

космос
ученые
кометы
астрономы
