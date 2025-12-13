Десятки государств не согласились сыграть роль миротворцев в Газе WSJ: более 70 стран не ответили на призыв США отправить миротворцев в Газу

Более 70 государств, получивших от администрации президента США Дональда Трампа запрос о военной или финансовой помощи для стабилизации сектора Газа, пока не дали согласия, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Даже союзники не готовы отправлять своих солдат из-за опасений по поводу расширения мандата сил, говорится в статье.

Ни одно иностранное государство пока не взяло на себя обязательств. Причина — высокий риск, связанный с возможной необходимостью разоружения членов ХАМАС.

Ни одна страна пока не дала США согласия на размещение своих военных в секторе Газа в составе международных стабилизационных сил, — говорится в публикации.

Переговоры о составе и задачах будущих сил продолжатся на следующей неделе в Катаре, а в декабре этот вопрос, вероятно, обсудят лично Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Пока же планы Вашингтона по развертыванию 8–10 тыс. военных под американским командованием остаются под большим вопросом.

Ранее Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. По мнению политика, такая страна будет стремиться к уничтожению Израиля. Он также добавил, что суверенный контроль над безопасностью на всей территории от реки Иордан до Средиземного моря должен навсегда остаться в руках Израиля.