Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 23:44

Десятки государств не согласились сыграть роль миротворцев в Газе

WSJ: более 70 стран не ответили на призыв США отправить миротворцев в Газу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Более 70 государств, получивших от администрации президента США Дональда Трампа запрос о военной или финансовой помощи для стабилизации сектора Газа, пока не дали согласия, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Даже союзники не готовы отправлять своих солдат из-за опасений по поводу расширения мандата сил, говорится в статье.

Ни одно иностранное государство пока не взяло на себя обязательств. Причина — высокий риск, связанный с возможной необходимостью разоружения членов ХАМАС.

Ни одна страна пока не дала США согласия на размещение своих военных в секторе Газа в составе международных стабилизационных сил, — говорится в публикации.

Переговоры о составе и задачах будущих сил продолжатся на следующей неделе в Катаре, а в декабре этот вопрос, вероятно, обсудят лично Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Пока же планы Вашингтона по развертыванию 8–10 тыс. военных под американским командованием остаются под большим вопросом.

Ранее Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. По мнению политика, такая страна будет стремиться к уничтожению Израиля. Он также добавил, что суверенный контроль над безопасностью на всей территории от реки Иордан до Средиземного моря должен навсегда остаться в руках Израиля.

США
сектор Газа
миротворцы
партнеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два российских аэропорта на время закрыли небо
Мужчина внезапно умер в машине во время сильного ветра под Саратовом
Зеленский увидел реальный путь к миру на Украине
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 декабря 2025 года
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
Самое дорогое в мире лекарство не помогло болеющему мальчику из Петербурга
Обнародована повестка переговоров премьера Британии и главы ЕК
«Царь зверей не защищен от гиен»: ВСУ убили льва в Васильевском зоопарке
Приметы 14 декабря — Наум Грамотник: как добиться успеха в учебе?
Приказано уничтожить: как Запад убивает русский язык в Европе
В Турции озвучили, что будет с Украиной после Нового года
Силы ПВО предотвратили масштабную атаку около 100 дронов ВСУ
«Полный коллапс»: в США озвучили плохие новости для Украины
Десятки государств не согласились сыграть роль миротворцев в Газе
Раскрыто состояние сбитых на переходе в Калининграде девушек
Полиция Молдавии прокомментировала сообщения о минировании поезда
Трамп резко прокомментировал гибель американских военных в Сирии
Силовики в Москве нагрянули на юбилейную вечеринку альманаха
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета
В одном из российских аэропортов ввели дополнительные ограничения
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.