Дрон ВСУ взорвался возле женщины на парковке в Белгородской области Женщина пострадала от взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области

В результате детонации беспилотного летательного аппарата ВСУ на парковке в Грайвороне пострадала женщина, сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram-канале. Пострадавшая с баротравмой была доставлена в больницу для оказания помощи.

В городе Грайворон в результате детонации дрона ВСУ на парковке пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ, — сказано в публикации.

Ранее двух человек госпитализировали в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там отметили, что у нескольких домов повреждены окна, крыши и двери. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы городской ПВО отражали атаку дронов ВСУ. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, в Минобороны России информировали, что в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.