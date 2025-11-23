Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 00:24

Дрон ВСУ взорвался возле женщины на парковке в Белгородской области

Женщина пострадала от взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате детонации беспилотного летательного аппарата ВСУ на парковке в Грайвороне пострадала женщина, сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram-канале. Пострадавшая с баротравмой была доставлена в больницу для оказания помощи.

В городе Грайворон в результате детонации дрона ВСУ на парковке пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ, — сказано в публикации.

Ранее двух человек госпитализировали в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там отметили, что у нескольких домов повреждены окна, крыши и двери. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы городской ПВО отражали атаку дронов ВСУ. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, в Минобороны России информировали, что в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.

Белгородская область
пострадавшие
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ взорвался возле женщины на парковке в Белгородской области
В Литве озвучили угрозы по поводу Калининграда
Путин поздравил лидера Венесуэлы с днем рождения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 ноября 2025 года
Приметы 23 ноября: Родион Ледолом — откладываем крупные сделки
ПВО Севастополя отражает атаку ВСУ
Триумф в России, травля на родине: как живет Виктор Ан после победы в Сочи
Названо самое популярное слово 2025 года
«Словесно обнимались»: Мерц пригласил президента Бразилии на танец
Дмитриев принес «Спартаку» победу в матче с армейцами в РПЛ
США объяснили НАТО, чем грозит Украине отказ от сделки
Стал известен возможный пункт мирного плана ЕС о численности ВСУ
Трамп раскрыл желания США по украинскому конфликту
Дмитриев назвал глав ЕС поджигателями войн и лидерами хаоса
В Белгородской области умер пострадавший при атаке ВСУ мужчина
Богородский маньяк накачивал жену наркотиками, чтобы забрать сына
Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20
В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир
Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США
Макрон назвал план США по Украине невозможным без согласования с ЕС
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.