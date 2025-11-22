Две легковушки столкнулись лоб в лоб и загорелись Два автомобиля вспыхнули после лобового столкновения в Дагестане

Лобовое столкновение автомобилей Toyota Corolla и Lada Priora произошло на автодороге Манас — Сергокала — Первомайское в Сергокалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики. От удара обе легковушки загорелись. В результате аварии пострадали три человека, еще один погиб.

От удара оба автомобиля загорелись. Оба водителя, а также двое пассажиров Toyota Corolla были доставлены в больницу, где в последующем водитель Lada Priora скончался, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем Toyota Corolla находился 28-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora. Отечественным автомобилем управлял 47-летний житель Сергокалинского района.

