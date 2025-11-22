Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 00:08

Суд признал экс-депутата участником экстремистского объединения

Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью участниками экстремистской группы

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Суд общей юрисдикции Республики Дагестан удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Бывший парламентарий и его близкие родственники признаны участниками экстремистского объединения.

Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевских властей против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Сергей Барсуков сообщил, что в России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так он ответил на вопрос об уголовном деле против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и членов так называемого Антивоенного комитета.

суды
Дагестан
экстремисты
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура отсудила у Кибовского 1 млрд рублей
Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся
Попытка № 5. Все о браках Александра Гордона, почему разводится
Два российских аэропорта закрылись для путешественников
Новая ветка метро Петербурга готовится к открытию
Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
ПВО сбила украинские БПЛА над южными регионами России
На Украине предрекли военный переворот этой зимой
Суд признал экс-депутата участником экстремистского объединения
В Ингушетии при пожаре погиб ребенок
Приметы 22 ноября — Матрена Зимняя: начало настоящих холодов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 ноября 2025 года
Мужчина нашел на пляже огромное существо, предвещающее катастрофы
Мировые рекорды, смерть мужа, дочь-модель: как живет легкоатлетка Привалова
Захарова раскрыла истинные цели саммита в Киеве
Посол ЕС в Киеве повлияла на публикацию записей по делу Миндича
Многодетная мать из России завоевала корону «Миссис Вселенная»
Хуснуллин прокомментировал ситуацию с ипотекой в России
Четыре человека оказались в больнице после массового ДТП под Курском
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.