Суд признал экс-депутата участником экстремистского объединения

Суд общей юрисдикции Республики Дагестан удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Бывший парламентарий и его близкие родственники признаны участниками экстремистского объединения.

Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевских властей против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Сергей Барсуков сообщил, что в России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так он ответил на вопрос об уголовном деле против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и членов так называемого Антивоенного комитета.