Стало известно, как США хотят обсудить с Россией мирный план CNN: США рассчитывают быстро организовать встречу с РФ по мирному плану

США хотят в короткий срок организовать встречу с представителями России для обсуждения предложений по мирному плану урегулирования конфликта на Украине, заявил американский чиновник каналу CNN на условиях анонимности. Он добавил, что в Женеве переговоры Вашингтона и Москвы не планируются.

[Встреча] случится быстро, — сообщил он.

Ранее председатель комитета Совфеда по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков, комментируя высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о плане примирения, предположил, что эта инициатива отражает неудачу предшествующей стратегии США в украинском кризисе. Подобную позицию, согласно Пушкову, поддерживают и остальные сторонники действующего президента Дональда Трампа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении предложить альтернативные варианты новому плану США. Он подчеркивал готовность Киева к конструктивному сотрудничеству с американскими и западными партнерами.