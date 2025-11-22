В Совфеде после слов Вэнса увидели признание фиаско США по Украине

В Совфеде после слов Вэнса увидели признание фиаско США по Украине Пушков: заявления Вэнса говорят о несостоятельности предыдущего курса по Украине

Высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о мирном плане свидетельствуют о провале предыдущей политики страны в отношении украинского конфликта, отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, такую же точку зрения разделяют все сторонники президента Дональда Трампа.

Вице-президент США Джей Д. Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе, — написал Пушков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Вэнсом, в ходе которых стороны договорились о совместной работе над американским планом урегулирования конфликта. По словам лидера республики, между сторонами будет поддерживаться постоянный контакт.

До этого президент Украины заявлял о намерении предложить альтернативные варианты новому плану США. Он подчеркивал готовность Киева к конструктивному сотрудничеству с американскими и западными партнерами.