Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 10:07

Нежнейший кролик в вине, который сам отходит от кости

Нежнейший кролик в вине, который сам отходит от кости Нежнейший кролик в вине, который сам отходит от кости Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кролик, запеченный в белом вине, — идеальный вариант ароматного и нежного блюда. Сочетание овощей и вина делает мясо мягким, сочным и насыщенным. Для рецепта используют тушку кролика, 2 крупные моркови, 2 луковицы, 300 мл сухого белого вина, 3 зубчика чеснока, немного растительного масла, соль, перец и лавровый лист.

Кролика нарезают порционными кусками, солят и перчат. На сковороде разогревают масло и обжаривают мясо до румяности. Лук режут полукольцами, морковь — кружочками, чеснок измельчают. Овощи выкладывают в глубокую форму для запекания, сверху распределяют обжаренные кусочки кролика, добавляют лавровый лист. Все заливают вином так, чтобы оно покрывало мясо примерно наполовину.

Блюдо накрывают фольгой и запекают при 180 градусах около 1,5 часов. За последние 20 минут фольгу снимают, чтобы верх слегка подрумянился. Кролик, запеченный в белом вине, получается особенно мягким, а вино превращается в насыщенный соус, который отлично сочетается с картофелем или полентой.

Ранее мы поделились рецептом необычного узбекского плова в казане.

Читайте также
Картофель, пропитанный соками кролика, — стоит попробовать
Семья и жизнь
Картофель, пропитанный соками кролика, — стоит попробовать
Никогда не готовили кролика? Этот рецепт для вас!
Семья и жизнь
Никогда не готовили кролика? Этот рецепт для вас!
Куриные бомбочки с грибной начинкой а-ля жюльен — мой беспроигрышный рецепт, если надо удивить гостей
Общество
Куриные бомбочки с грибной начинкой а-ля жюльен — мой беспроигрышный рецепт, если надо удивить гостей
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
Общество
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Общество
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
кролик
мясо
вино
ужин
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 ноября: где сбои в России
Disney сохранил товарные знаки в России
«В плохом положении»: военный министр из США раскрыл правду об Украине
«Господь лишил их разума»: в ГД высказались о воровстве активов в ЕС
В Москве прошло вручение Стипендии имени Анатолия Лысенко
Ремонт трубы в российском городе обернулся чрезвычайной ситуацией
Посол уличил Британию в желании добиться поражения России
Раскрыта личность еще одной жертвы богородского маньяка
В МВД раскрыли, как чаще всего мошенники обманывают россиян в 2025 году
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами
Полсотни россиян с детьми больше суток не могут улететь из ОАЭ
Премьер Великобритании едва не опозорился на саммите G20
Наводнения и оползни в популярной для россиян стране убили уже 55 человек
Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу
В магазинах Ставрополья изъяли незаконную продукцию на 25 млн рублей
В Москве подожгли мусор, а сгорели машины и мотоциклы
Курица с манго в духовке — невероятная сочность без усилий
Вэнс назвал того, кто способен остановить конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.