Нежнейший кролик в вине, который сам отходит от кости

Кролик, запеченный в белом вине, — идеальный вариант ароматного и нежного блюда. Сочетание овощей и вина делает мясо мягким, сочным и насыщенным. Для рецепта используют тушку кролика, 2 крупные моркови, 2 луковицы, 300 мл сухого белого вина, 3 зубчика чеснока, немного растительного масла, соль, перец и лавровый лист.

Кролика нарезают порционными кусками, солят и перчат. На сковороде разогревают масло и обжаривают мясо до румяности. Лук режут полукольцами, морковь — кружочками, чеснок измельчают. Овощи выкладывают в глубокую форму для запекания, сверху распределяют обжаренные кусочки кролика, добавляют лавровый лист. Все заливают вином так, чтобы оно покрывало мясо примерно наполовину.

Блюдо накрывают фольгой и запекают при 180 градусах около 1,5 часов. За последние 20 минут фольгу снимают, чтобы верх слегка подрумянился. Кролик, запеченный в белом вине, получается особенно мягким, а вино превращается в насыщенный соус, который отлично сочетается с картофелем или полентой.

