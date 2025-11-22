Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 10:22

Курица с манго в духовке — невероятная сочность без усилий

Курица с манго в духовке — невероятная сочность без усилий
Куриное филе с манго и имбирем в духовке — простой способ сделать птицу особенно нежной. Манго дает естественную сладость и сочность, а имбирь добавляет легкую пряность. Для приготовления используют 2 куриных филе, 1 крупное спелое манго, 1–1,5 ч. л. свежего тертого имбиря, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. растительного масла и щепотку соли.

Филе слегка отбивают и надрезают сверху, чтобы маринад лучше проник в мясо. Соединяют соевый соус, мед, имбирь и масло, перемешивают и обмазывают этой смесью курицу. Манго нарезают толстыми дольками. В форму для запекания кладут филе, вокруг раскладывают манго и остатки соуса.

Запекают куриное филе с манго и имбирем в духовке при 190–200 °C 20–25 минут, пока курица не станет мягкой и полностью готовой. Соус слегка карамелизуется, а манго становится еще более ароматным и насыщенным.

Готовое блюдо подают с рисом, кускусом или свежими овощами. Курица получается нежной, сочной и яркой по вкусу, а манго и имбирь создают необычную, гармоничную сладко-пряную комбинацию.

Ранее мы рассказали, как сделать маринованную капусту с яблоками.

