Тимьян и лимон делают обычное филе ресторанным

Куриное филе с лимоном и тимьяном — легкое и одновременно яркое блюдо, которое отлично подходит для диетического рациона. Для приготовления используют два куриных филе по 180–200 г каждое, один лимон, две столовые ложки оливкового масла, два зубчика чеснока, чайную ложку сушеного тимьяна, соль и черный перец.

Филе слегка надрезают, чтобы маринад лучше пропитал мясо. Лимон нарезают тонкими кружками. В миске смешивают оливковое масло, измельченный чеснок, тимьян, соль и перец. Филе обмазывают маринадом и выкладывают в форму. Сверху раскладывают ломтики лимона. Запекают при 190 градусах 25–30 минут — филе остается сочным, а лимон придает легкую цитрусовую кислинку и свежий аромат.

Готовое блюдо подают сразу, добавляя немного сока, который остался на дне формы. Это универсальный рецепт, который легко сочетать с гарнирами: овощами, салатами или крупами.

