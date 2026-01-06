Вместо скучного жаркого чудо из Грузии. Чахохбили — курица, томленная в собственном соку с чесноком и специями

Это блюдо — душа грузинского застолья, родившееся не на княжеской кухне, а в охотничьих походах. В отличие от европейского жаркого, где мясо просто запекают, чахохбили — это медленное томление птицы в собственном соку с обилием овощей, чеснока и пряных трав. В результате мясо становится невероятно сочным и ароматным, а густой насыщенный соус — настоящей изюминкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица или цыпленок (1,5 кг), 4–5 крупных помидора, 2 большие луковицы, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы и петрушки, 1 стручок острого перца, 1 ч. л. хмели-сунели, соль, перец. Курицу разделайте на порционные куски. Ошпарьте помидоры, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Лук нарежьте полукольцами. В глубоком казане или сотейнике обжарьте куски курицы до румяной корочки и переложите в тарелку. В оставшемся жире пассеруйте лук до прозрачности. Верните курицу в казан, добавьте помидоры, измельченный чеснок, нарезанный перец (по желанию), хмели-сунели, соль и перец. Тушите под крышкой на медленном огне 40–50 минут. За 5 минут до готовности добавьте рубленую зелень. Подавайте чахохбили горячим с лавашом или свежим хлебом.

