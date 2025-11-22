Международный муниципальный форум стран БРИКС
Самый нежный шоколадный мусс, который тает во рту

Самый нежный шоколадный мусс, который тает во рту Самый нежный шоколадный мусс, который тает во рту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Шоколадный мусс на желатине — быстрый способ приготовить воздушный десерт с насыщенным вкусом какао. Он держит форму, получается шелковистым и готовится из доступных ингредиентов: шоколада, сливок, молока, сахара и желатина.

Для мусса берут 150 г темного шоколада, 200 мл сливок 33%, 100 мл молока, 2 ст. л. сахара и 10 г желатина. Желатин заливают 3-4 ст. л. холодной воды и оставляют набухать. Молоко прогревают с сахаром до горячего состояния. В теплое молоко добавляют кусочки шоколада и размешивают до однородности. Затем вводят набухший желатин и тщательно растворяют его в смеси.

Сливки отдельно взбивают до мягких пиков и постепенно вмешивают в шоколадную массу, чтобы сохранить воздушность. Готовый мусс разливают по креманкам и охлаждают не менее 3–4 часов.

Шоколадный мусс на желатине получается плотным, но нежным, с глубоким шоколадным вкусом и легкой сливочной текстурой. Перед подачей его можно украсить шоколадной стружкой, свежими ягодами или ложкой взбитых сливок.

Ранее мы поделились рецептом яблок с медом.

