Желатин и пачка вишни: мармеладные конфеты без химии за 10 минут

Готовим домашние мармеладки из пачки вишни и желатина. Это настоящая находка для тех, кто хочет сладкого без лишних добавок. Всего несколько простых ингредиентов, никакой химии и минимум времени на кухне. Получаются упругие ароматные конфеты с ярким вишневым вкусом, которые съедаются быстрее, чем успевают застыть.

Ингредиенты: замороженная вишня — 1 пачка (300 г), мед — 1 ст. л., лимонный сок — по вкусу, желатин — 15 г.

Вишню выложите в чашу блендера и измельчите до однородного пюре. Добавьте мед и немного лимонного сока — он подчеркнет вкус и добавит легкую кислинку. Желатин заранее замочить в небольшом количестве холодной воды и дайте ему набухнуть. Вишневое пюре переложите в кастрюлю, поставьте на средний огонь и прогрейте, не доводя до кипения. Добавьте набухший желатин и тщательно размешайте до полного растворения. Смесь должна стать гладкой и однородной. Разлейте массу по формочкам или в небольшую форму, дайте немного остыть и уберите в холодильник на 30–40 минут до полного застывания. Готовые мармеладные конфеты легко вынимаются, отлично держат форму и получаются настолько вкусными, что исчезают буквально на глазах.

Ранее мы делились рецептом «сумасшедшего» пирога. Его придумали в Америке и пекли из самых дешевых продуктов, а он оказался вкуснейшим.