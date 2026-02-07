Цукаты больше не покупаю. Вместо них — домашний мармелад из хурмы. Вкусно и необычно

Возьмите спелую хурму — и приготовьте настоящий мармелад всего за 15 минут! Это гениально просто и удивительно: без длительного уваривания, без тонн сахара, а результат впечатлит даже скептиков.

Получается потрясающе: нежные, бархатистые и упругие кусочки с чистым, сладким вкусом хурмы, тающим во рту. Идеальный полезный десерт к чаю или оригинальное украшение для сырной тарелки.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 очень спелых и мягких плода хурмы (около 400 г мякоти), 1–2 ст. л. лимонного сока, 10–12 г (около 1 ст. л. с горкой) желатина. Желатин залейте 50 мл холодной воды для набухания. Мякоть хурмы, очищенную от кожицы и плодоножек, пюрируйте блендером до абсолютно гладкой консистенции. Влейте лимонный сок и перемешайте. Набухший желатин растопите на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, но не кипятите. Тонкой струйкой влейте жидкий желатин в пюре из хурмы, активно помешивая. Разлейте массу по небольшим силиконовым формочкам или в один контейнер. Уберите в холодильник минимум на 1–2 часа для полного застывания. Готовый мармелад легко извлекается из форм. Приятного аппетита!

