Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 10:00

Цукаты больше не покупаю. Вместо них — домашний мармелад из хурмы. Вкусно и необычно

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьмите спелую хурму — и приготовьте настоящий мармелад всего за 15 минут! Это гениально просто и удивительно: без длительного уваривания, без тонн сахара, а результат впечатлит даже скептиков.

Получается потрясающе: нежные, бархатистые и упругие кусочки с чистым, сладким вкусом хурмы, тающим во рту. Идеальный полезный десерт к чаю или оригинальное украшение для сырной тарелки.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 очень спелых и мягких плода хурмы (около 400 г мякоти), 1–2 ст. л. лимонного сока, 10–12 г (около 1 ст. л. с горкой) желатина. Желатин залейте 50 мл холодной воды для набухания. Мякоть хурмы, очищенную от кожицы и плодоножек, пюрируйте блендером до абсолютно гладкой консистенции. Влейте лимонный сок и перемешайте. Набухший желатин растопите на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, но не кипятите. Тонкой струйкой влейте жидкий желатин в пюре из хурмы, активно помешивая. Разлейте массу по небольшим силиконовым формочкам или в один контейнер. Уберите в холодильник минимум на 1–2 часа для полного застывания. Готовый мармелад легко извлекается из форм. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про покупное мороженое! Готовлю из хурмы и растительного молока. Натуральная сладость и бархатная текстура
Общество
Забудьте про покупное мороженое! Готовлю из хурмы и растительного молока. Натуральная сладость и бархатная текстура
Революция на кухне свершилась — этот салат с хурмой вычеркнул цезарь из моего списка рецептов
Общество
Революция на кухне свершилась — этот салат с хурмой вычеркнул цезарь из моего списка рецептов
Бутерброд с хурмой — это нереально вкусно: готовим закуску на грани десерта — идеально для фуршета
Общество
Бутерброд с хурмой — это нереально вкусно: готовим закуску на грани десерта — идеально для фуршета
Забудьте о магазинном мармеладе! Домашние мандариновые мишки без сахара и химии. Настоящий вкус фруктов
Общество
Забудьте о магазинном мармеладе! Домашние мандариновые мишки без сахара и химии. Настоящий вкус фруктов
Всю зиму едим мандариновый мармелад: натуральный, на желатине — вкусно и просто
Общество
Всю зиму едим мандариновый мармелад: натуральный, на желатине — вкусно и просто
рецепты
хурма
мармелад
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе
Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля
Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Кадыров поделился кадрами ликвидации ВСУ в Константиновке
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки
Переживший покушение в Москве генерал Алексеев пришел в себя
Взрывы прогремели в двух городах на западе Украины
Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей
Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками
Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ
Магнитные бури сегодня, 7 февраля: что завтра, раздражительность, апатия
Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину
Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса
Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем
Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году
Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян
Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны
Нидерланды вернули Египту артефакт времен фараона Тутмоса III
Агент Фроловцевой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.