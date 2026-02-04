Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 19:13

Забудьте о магазинном мармеладе! Домашние мандариновые мишки без сахара и химии. Настоящий вкус фруктов

Фото: D-NEWS.ru
Эти мишки — не просто конфетки. Это концентрированный сок, пойманный в ловушку из морских водорослей. Когда вы жуете такой мармелад, он не резиновый, а хрупко ломается во рту, выпуская на волю целое облако мандаринового аромата. Вкус настолько прямой и честный, что кажется, будто вы откусили кусочек самого фрукта, только в ином, желейном состоянии.

Для приготовления нужно выжать 200 мл чистого мандаринового сока, обязательно процедив его от мякоти и косточек. Переливаем сок в небольшой сотейник и добавляем 5 г агар-агара. Важно тщательно размешать, чтобы порошок равномерно распределился. Ставим смесь на средний огонь и, непрерывно помешивая венчиком, доводим до активного кипения. Как только закипит, засекаем ровно 1 минуту и провариваем, продолжая помешивать, — это необходимо для активации желирующих свойств агар-агара. После снимаем сотейник с огня и даем массе остыть примерно 30–60 секунд, чтобы она немного загустела и не создавала пузырьков при разливе. Быстро, но аккуратно разливаем еще теплую жидкость по силиконовым формам в виде мишек. Убираем формы в холодильник на 20–30 минут для полного застывания. Готовый мармелад легко выталкивается из форм.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

