Мед, яблоки и немного тепла — рецепт идеального осеннего вечера

Когда наступает октябрь, наш организм особенно нуждается в витаминах, тепле и уюте. Осень — время, когда природа сама подсказывает, какие продукты нужно есть в октябре: сезонные фрукты, корнеплоды и натуральный мед. Одним из лучших вариантов считается запеченное яблоко с медом — ароматное, нежное и невероятно полезное лакомство.

Для приготовления достаточно взять четыре крупных сладко-кислых яблока, например сорта «антоновка», и по одной чайной ложке натурального меда на каждое. Можно добавить щепотку корицы и несколько изюминок для аромата. Яблоки разрезают пополам, удаляют сердцевину, наполняют медом и запекают при 180 градусах около 20 минут, пока мякоть не станет мягкой, а на кухне не распространится уютный осенний аромат.

Такое блюдо не просто вкусное, но и целебное: запеченные яблоки с медом богаты витаминами A, C и железом, поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и настроение. Осенью, когда солнца становится меньше, этот десерт помогает восполнить энергию и насытить организм натуральной сладостью.

В октябре включайте в рацион яблоки, мед, тыкву и орехи — эти продукты идеально подходят для поддержания здоровья в холодный сезон.

