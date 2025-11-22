Простые сырные «Снеговики» за 10 минут: гости точно попросят добавки

Простейшая закуска на праздничный стол может стать настоящей звездой вечера, если добавить в классический рецепт один неожиданный ингредиент. Сырные шарики «Снеговики» покоряют гостей нежной текстурой и пикантным вкусом, а готовятся всего за четверть часа.
Ингредиенты:
Твердый сыр (российский или гауда) — 200 г
Сыр с голубой плесенью (дорблю или рокфор) — 50 г
Сливочный сыр (маскарпоне) — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Сметана — 2 ст. л.
Кунжут белый — 3 ст. л.
Укроп свежий измельченный — 3 ст. л.
Твердый сыр натрите на мелкой терке, добавьте раскрошенный голубой сыр, сливочный сыр, выдавленный чеснок и сметану. Тщательно перемешайте массу до однородности и охладите 15 минут в холодильнике. Влажными руками скатайте шарики размером с грецкий орех. Половину обваляйте в кунжуте, остальные — в измельченном укропе. Подавайте на шпажках или блюде с крекерами.
Простейшая закуска на праздничный стол с благородной плесенью обретает утонченный сливочно-острый вкус, который невозможно забыть. Голубой сыр делает текстуру воздушной, а аромат — изысканным.
