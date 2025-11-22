Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 10:18

Вэнс назвал того, кто способен остановить конфликт на Украине

Вэнс: решить украинский кризис могут только компетентные переговорщики

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Санкции, финансовая помощь и поставки вооружений не способны привести к урегулированию украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети Х. По его словам, разрешить ситуацию могут только компетентные участники переговоров, а не политики, опирающиеся на нереалистичные подходы.

Есть фантазия о том, что если мы дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа в руках. Мир не делают провалившиеся дипломаты или политики из мира грез. Это делают умные люди в реальном мире, — написал Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал эту дату крайним сроком для согласования условий.

До этого британское издание The Spectator спрогнозировало возможность военного переворота на Украине на фоне политического кризиса, коррупционного скандала и активизации националистических сил. Журналисты считают националистов самой серьезной угрозой для украинского президента Владимира Зеленского.

Украина
Джей Ди Вэнс
конфликты
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в субботу, 22 ноября: ударит мороз до минус 15 градусов?
«Своих денег нет»: Келин о нападках «патентованных русофобов» на Россию
Володин решил узнать мнение россиян о конфискации питбайков у детей
ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 ноября: где сбои в России
Disney сохранил товарные знаки в России
«В плохом положении»: военный министр из США раскрыл правду об Украине
«Господь лишил их разума»: в ГД высказались о воровстве активов в ЕС
В Москве прошло вручение Стипендии имени Анатолия Лысенко
Ремонт трубы в российском городе обернулся чрезвычайной ситуацией
Посол уличил Британию в желании добиться поражения России
Раскрыта личность еще одной жертвы богородского маньяка
В МВД раскрыли, как чаще всего мошенники обманывают россиян в 2025 году
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами
Полсотни россиян с детьми больше суток не могут улететь из ОАЭ
Премьер Великобритании едва не опозорился на саммите G20
Наводнения и оползни в популярной для россиян стране убили уже 55 человек
Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу
В магазинах Ставрополья изъяли незаконную продукцию на 25 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.