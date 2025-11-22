Вэнс назвал того, кто способен остановить конфликт на Украине Вэнс: решить украинский кризис могут только компетентные переговорщики

Санкции, финансовая помощь и поставки вооружений не способны привести к урегулированию украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети Х. По его словам, разрешить ситуацию могут только компетентные участники переговоров, а не политики, опирающиеся на нереалистичные подходы.

Есть фантазия о том, что если мы дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа в руках. Мир не делают провалившиеся дипломаты или политики из мира грез. Это делают умные люди в реальном мире, — написал Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал эту дату крайним сроком для согласования условий.

До этого британское издание The Spectator спрогнозировало возможность военного переворота на Украине на фоне политического кризиса, коррупционного скандала и активизации националистических сил. Журналисты считают националистов самой серьезной угрозой для украинского президента Владимира Зеленского.