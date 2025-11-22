На Украине предрекли военный переворот этой зимой Spectator: скандал с НАБУ может привести к военному перевороту в Киеве

Британское издание The Spectator спрогнозировало возможность военного переворота на Украине. Политический кризис в стране усугубляется коррупционным скандалом и активизацией националистических сил.

Это пугающе похоже на оправдание военного переворота, — сказано в публикации.

Журналисты признали националистов наиболее серьезной угрозой для президента Украины Владимира Зеленского. По мнению авторов, именно эти силы способны взять власть в свои руки в случае коллапса действующего правительства.

Ранее американский политолог Адриан Каратницкий заявил, что коррупционный скандал серьезно ослабил позиции президента Украины Владимира Зеленского и превратил его в «хромую утку». По мнению эксперта, происходящее уже приводит к значительным переменам во внутренней политике.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, после того как получит официальную информацию. По ее словам, комментировать противоречивые утечки — это неблагодарное занятие.

Кроме того, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца.