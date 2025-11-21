Международный муниципальный форум стран БРИКС
В США назвали Зеленского «хромой уткой» из-за коррупционного скандала

Politico: коррупционный кризис подорвал позиции Зеленского на Украине

Крупный коррупционный скандал серьезно ослабил позиции президента Украины Владимира Зеленского, написал в колонке для Politico американский политолог Адриан Каратницкий. По его мнению, происходящее уже приводит к значительным переменам во внутренней политике.

Масштабный коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, нанес глубокий урон имиджу страны. Он значительно подорвал доверие к <…> Владимиру Зеленскому, превратив его в хромую утку на родине, — говорится в колонке.

НАБУ и САП 10 ноября объявили о масштабной операции «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы в энергетике. Главным подозреваемым оказался друг президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Предприниматель за несколько часов до обысков выехал с Украины, сейчас он находится в Израиле. Обвинения по делу предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову.

Ранее советник главы ДНР Гагин сообщил, что значительная часть западных поставок вооружений Украине разворовывается и распродается по коррупционной схеме самим Киевом. По словам эксперта, оружие, не дошедшее до украинских войск, можно встретить в продаже на интернет-сайтах.

