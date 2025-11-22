«Учитывая их связи»: чету Клинтон вызвали в Конгресс США по делу Эпштейна Клинтона и его жену вызвали в Конгресс США для дачи показаний по делу Эпштейна

Бывшего американского президента Билла Клинтона и его супругу Хиллари Клинтон попросили явиться в конгресс для дачи показаний о своих связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Как отметил в соцсети Х председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер, заседания назначены на 17 и 18 декабря.

Учитывая их связи с Эпштейном, уклонение от явки в конгресс будет расценено как нарушение повесток и может повлечь процедуру признания в неуважении к конгрессу, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект, требующий от американских властей обнародовать материалы по делу Эпштейна. Документ обязывает Министерство юстиции США опубликовать материалы в течение 30 дней.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком выразил мнение, что общественность так и не узнает всей правды по делу Эпштейна, несмотря на публикацию документов. Он считает, что власти США под руководством Трампа позаботятся о том, чтобы скрыть все компрометирующие материалы.