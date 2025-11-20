Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 06:57

Трамп согласился открыть правду о деле Эпштейна

Трамп подписал проект о публикации всех материалов по скандальному делу Эпштейна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/POOL/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, требующий от американских властей обнародовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявил сам политик в социальной сети Truth Social. Закон обязывает Министерство юстиции США опубликовать документы в течение 30 дней.

Только что подписал законопроект о публикации касающихся Эпштейна материалов, —написал Трамп.

Президент США акцентировал внимание на связях финансиста с Демократической партией, указав, что Эпштейн пожертвовал тысячи долларов политикам-демократам. Среди известных лиц, связанных с ним, Трамп назвал бывшего президента Билла Клинтона и лидера демократического меньшинства палаты представителей Хакима Джеффриса.

Американский лидер напомнил, что ранее уже передал Конгрессу США около 50 тыс. страниц документов по этому делу. Трамп выразил уверенность, что демократы, добивающиеся публикации материалов, пытаются отвлечь внимание от успехов его администрации, но это «обернется против них самих».

Публикация документов происходит на фоне падения рейтинга Трампа до 38% — минимального показателя с момента его инаугурации. Согласно опросу Reuters и Ipsos, 70% американцев считают, что администрация скрывает сведения о клиентах Эпштейна, а лишь 20% доверяют ходу расследования.

