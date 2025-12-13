В США «слили» фото обнаженного Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа Демократы опубликовали фото обнаженного Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа

Члены Демократической партии в конгрессе США опубликовали фото покойного финансиста Джеффри Эпштейна, который лежит в ванной. Среди множества файлов, представленных на сайте комитета по надзору палаты представителей, оказался также снимок тыквы в виде головы американского президента Дональда Трампа. На нем размещена табличка с надписью «Trumpkin» и: «Сделаем Хеллоуин снова великим».

Ранее в деле финансиста Джеффри Эпштейна появились новые 95 тыс. фотографий. Эти материалы могут пролить свет на окружение предпринимателя. Парламентарии от Демократической партии в комитете по надзору заявили, что снимки были взяты из архива Эпштейна. Полученные фотографии были сделаны в его владениях. Представители политической силы намерены тщательно изучить их.

До этого стало известно, что не менее 55% жителей Соединенных Штатов считают важным обнародование материалов по делу финансиста. При этом 27% участников исследования назвали эти данные менее значимыми, а 17% не проявили к данному делу никакого интереса.