29 ноября 2025 в 18:43

На Западе выяснили, сколько раз Клинтон летал на самолете Эпштейна

ABC: Билл Клинтон совершил 26 полетов на частном самолете Эпштейна

Фото: Zhang Binyang/Xinhua/Global Look Press
Бывший президент США Билл Клинтон совершил 26 полетов на частном самолете финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает ABC News. Согласно бортовым журналам, среди пассажиров лайнера также фигурируют действующий американский лидер Дональд Трамп, британский принц Эндрю и актер Кевин Спейси.

Согласно документам, член королевской семьи неоднократно летал на самолете в компании Вирджинии Джуффре, позднее обвинившей его в сексуальном насилии. Трамп совершил один полет в 1994 году с супругой и дочерью. Отмечается, что Клинтон до этого заявлял, что «не был осведомлен об ужасных преступлениях» Эпштейна.

Ранее сообщалось, что президент США подписал законопроект, требующий от американских властей обнародовать материалы по делу Эпштейна. Документ обязывает Министерство юстиции США опубликовать документы в течение 30 дней.

Также появилась информация, что финансист в частной переписке 2017 года называл Трампа крайне опасным человеком. Он отмечал, что «не встречал никого хуже» и делал такие выводы, опираясь на собственный опыт контактов с нынешним главой Белого дома.

