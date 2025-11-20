Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 07:49

Пушков указал на «черную точку» для Зеленского

Пушков: уход Келлога из Белого дома может стать черной точкой для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
Для президента Украины Владимира Зеленского сформирована «черная точка», вызванная военными неудачами ВСУ и экономическими проблемами, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, усугубляет ситуацию потенциальный уход спецпосланника США Кита Келлога из Белого дома.

Пушков считает, что время работает против Киева. Совокупность негативных факторов создает критическую ситуацию для украинского руководства.

Итак, отступления на фронтах, все более сложная финансовая ситуация, коррупционный скандал, сильно подорвавший репутацию Зеленского, отказ Трампа передать Киеву «Томагавки», а теперь и уход Келлога — лоббиста Украины в Белом доме — все это сходится единовременно в одну «черную точку» для Зеленского, — отметил Пушков.

По словам сенатора, Келлог покидает пост из-за того, что администрация Трампа кажется ему «недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской». Американский дипломат ранее занимал жесткую позицию в отношении России, а затем стал активно лоббировать интересы Киева. Однако, как полагает Пушков, Келлог не нашел понимания и поддержки своих подходов у президента США.

Ранее сообщалось, что Келлог уже проинформировал партнеров о своих планах покинуть администрацию. Он пришел к выводу о чрезмерной загруженности украинского направления чиновниками администрации. Другой информатор подтвердил, что политик изначально не планировал длительной работы в этой должности.

Алексей Пушков
Кит Келлог
Владимир Зеленский
провалы
