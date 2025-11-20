Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт

Меренговый торт — это воздушный, лёгкий и изысканный десерт, который завораживает своей нежностью. Он состоит из хрустящих коржей безе, нежного крема и ягодного или шоколадного декора. Такой торт станет настоящим украшением праздничного стола. Рассказали, как приготовить этот десерт своими руками в домашних условиях.
Почему стоит приготовить меренговый торт?
Этот торт идеально подходит для любителей сладкого, кто ищет что-то необычное. Хрустящие коржи и мягкий крем создают удивительный контраст текстур, а его элегантный вид способен покорить любого гостя. Несмотря на свою изысканность, меренговый торт готовится проще, чем кажется.
Ингредиенты
Для коржей:
- яичные белки — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- щепотка соли;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Для крема:
- сливки 33% жирности — 400 мл;
- сахарная пудра — 2 ст. л.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Для декора:
- свежие ягоды (малина, голубика, клубника) — 150 г;
- листья мяты — для украшения;
- шоколад или орехи (по желанию) — для посыпки.
Пошаговый рецепт
- Разогрейте духовой шкаф до 100–120 градусов.
- Застелите противень пергаментом и нарисуйте на нем круги диаметром 20 см (по количеству коржей).
- В чистую и сухую миску вылейте белки. Добавьте щепотку соли и взбивайте миксером на средней скорости, пока не образуется пена.
- Постепенно, по одной ложке, вводите сахар, продолжая взбивать. Масса должна стать плотной и блестящей, а сахар полностью раствориться.
- Добавьте лимонный сок и ещё раз хорошо перемешайте.
- Выложите массу в подготовленные круги, равномерно распределяя ложкой или лопаткой.
- Поставьте противень в духовку и выпекайте 1,5–2 часа при низкой температуре. Безе должно подсохнуть, но остаться белым.
- Выключите духовку и оставьте коржи внутри до полного остывания.
- Охладите сливки, миску и венчики миксера в холодильнике.
- Взбивайте сливки, постепенно добавляя сахарную пудру и ванильный экстракт, до образования плотных пиков.
- На плоскую тарелку выложите первый корж безе.
- Покройте его щедрым слоем крема, добавьте несколько ягод.
- Повторите с оставшимися коржами, чередуя их с кремом и начинкой.
- Верхний слой украсьте ягодами, шоколадной стружкой, орехами или листочками мяты.
Полезные советы
- Используйте свежие яйца, а сахар можно заменить сахарной пудрой для более гладкой текстуры безе.
- Следите за температурой — она должна быть низкой, чтобы безе сохранило белый цвет.
- Готовый торт лучше всего собирать перед подачей, чтобы коржи оставались хрустящими. Если вы сделали его заранее, храните в холодильнике не более шести часов.
Меренговый торт — это не только вкусно, но и красиво. Этот воздушный десерт покорит сердца ваших близких своей лёгкостью и элегантностью. Попробуйте приготовить его своими руками и убедитесь, что домашняя выпечка может быть не только вкусной, но и достойной ресторанного уровня!
