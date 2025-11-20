Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт

Меренговый торт — это воздушный, лёгкий и изысканный десерт, который завораживает своей нежностью. Он состоит из хрустящих коржей безе, нежного крема и ягодного или шоколадного декора. Такой торт станет настоящим украшением праздничного стола. Рассказали, как приготовить этот десерт своими руками в домашних условиях.

Почему стоит приготовить меренговый торт?

Этот торт идеально подходит для любителей сладкого, кто ищет что-то необычное. Хрустящие коржи и мягкий крем создают удивительный контраст текстур, а его элегантный вид способен покорить любого гостя. Несмотря на свою изысканность, меренговый торт готовится проще, чем кажется.

Ингредиенты

Для коржей:

яичные белки — 4 шт.;

сахар — 200 г;

щепотка соли;

лимонный сок — 1 ч. л.

Для крема:

сливки 33% жирности — 400 мл;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для декора:

свежие ягоды (малина, голубика, клубника) — 150 г;

листья мяты — для украшения;

шоколад или орехи (по желанию) — для посыпки.

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовой шкаф до 100–120 градусов. Застелите противень пергаментом и нарисуйте на нем круги диаметром 20 см (по количеству коржей). В чистую и сухую миску вылейте белки. Добавьте щепотку соли и взбивайте миксером на средней скорости, пока не образуется пена. Постепенно, по одной ложке, вводите сахар, продолжая взбивать. Масса должна стать плотной и блестящей, а сахар полностью раствориться. Добавьте лимонный сок и ещё раз хорошо перемешайте. Выложите массу в подготовленные круги, равномерно распределяя ложкой или лопаткой. Поставьте противень в духовку и выпекайте 1,5–2 часа при низкой температуре. Безе должно подсохнуть, но остаться белым. Выключите духовку и оставьте коржи внутри до полного остывания. Охладите сливки, миску и венчики миксера в холодильнике. Взбивайте сливки, постепенно добавляя сахарную пудру и ванильный экстракт, до образования плотных пиков. На плоскую тарелку выложите первый корж безе. Покройте его щедрым слоем крема, добавьте несколько ягод. Повторите с оставшимися коржами, чередуя их с кремом и начинкой. Верхний слой украсьте ягодами, шоколадной стружкой, орехами или листочками мяты.

Полезные советы

Используйте свежие яйца, а сахар можно заменить сахарной пудрой для более гладкой текстуры безе.

Следите за температурой — она должна быть низкой, чтобы безе сохранило белый цвет.

Готовый торт лучше всего собирать перед подачей, чтобы коржи оставались хрустящими. Если вы сделали его заранее, храните в холодильнике не более шести часов.

Меренговый торт — это не только вкусно, но и красиво. Этот воздушный десерт покорит сердца ваших близких своей лёгкостью и элегантностью. Попробуйте приготовить его своими руками и убедитесь, что домашняя выпечка может быть не только вкусной, но и достойной ресторанного уровня!

Ранее мы поделились рецептом маффинов с бананом и шоколадом.