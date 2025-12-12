Этот простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой блестяще разнообразит новогодний стол. Он готовится буквально за 10 минут и гарантированно понравится всем гостям!

Вкус этого салата — пикантный и насыщенный: копченая нотка колбасы, нежность яиц, сладость кукурузы и остро-пряная морковь по-корейски создают яркую гармонию, а свежий укроп добавляет аромат.

Вам понадобится: 200 г полукопченой колбасы (например, сервелат), 3 вареных яйца, 1 банка кукурузы (около 200 г), 150 г моркови по-корейски, 3–4 ст. л. майонеза, пучок свежего укропа. Колбасу нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. Яйца нарежьте кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Укроп мелко порубите. В просторной миске смешайте все подготовленные ингредиенты: колбасу, яйца, кукурузу, морковь по-корейски и укроп. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте ему настояться 15–20 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

