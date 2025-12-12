Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:28

Простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой: блестяще разнообразит новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой блестяще разнообразит новогодний стол. Он готовится буквально за 10 минут и гарантированно понравится всем гостям!

Вкус этого салата — пикантный и насыщенный: копченая нотка колбасы, нежность яиц, сладость кукурузы и остро-пряная морковь по-корейски создают яркую гармонию, а свежий укроп добавляет аромат.

Вам понадобится: 200 г полукопченой колбасы (например, сервелат), 3 вареных яйца, 1 банка кукурузы (около 200 г), 150 г моркови по-корейски, 3–4 ст. л. майонеза, пучок свежего укропа. Колбасу нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. Яйца нарежьте кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Укроп мелко порубите. В просторной миске смешайте все подготовленные ингредиенты: колбасу, яйца, кукурузу, морковь по-корейски и укроп. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте ему настояться 15–20 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить мясной салат «Принц»: для тех, кто любит посытнее.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
Простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой: блестяще разнообразит новогодний стол Этот простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой блестяще разнообразит новогодний стол. Он готовится буквально за 10 минут и гарантированно понравится всем гостям!
200 г полукопченой колбасы (например, сервелат)
3 вареных яйца
1 банка кукурузы (около 200 г)
150 г моркови по-корейски
3-4 ст. л. майонеза
пучок свежего укропа
>
Колбасу нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. Яйца нарежьте кубиками.
Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Укроп мелко порубите.
В просторной миске смешайте все подготовленные ингредиенты: колбасу, яйца, кукурузу, морковь по-корейски и укроп. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте.
Дайте ему настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сомнолог предупредил, к каким последствиям приводит работа по ночам
IBA хочет провести боксерский поединок между титулованными бойцами UFC
Илон Маск рассказал о смене взглядов на бога
Житель ЛНР пытался скрыть свое прошлое, но не смог
Зеленский запросил встречу с президентом Польши
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
«Кубок вкуса»: подаем оливье на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело «Мисс Швейцария» в кашу
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.