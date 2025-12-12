Робот спас стратегический объект от взрыва в Челябинске Во время учений робот предотвратил взрыв на стратегическом объекте в Челябинске

В Челябинске прошли учения «Технология-2025», в ходе которых сотрудники управления ФСБ России по региону совместно с другими силовыми структурами и МЧС России отработали навыки обезвреживания взрывных устройств на стратегически важном производственном объекте, используя специального робота, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ. В результате обнаруженные самодельные взрывные устройства были успешно обезврежены.

Учения прошли 11–12 декабря на объекте ОПК в городе. Участвовали УФСБ, пограничники, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардия, ЮУ ЛУ МВД на транспорте и антитеррористическая комиссия Челябинской области. По сценарию учений были обезврежены условные террористы, что привело к установке постов и организации оцепления в центральной части Челябинска.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сообщил, что в России в ближайшем будущем могут появиться роботы, внешне похожие на человека. По его мнению, к 2028 году такие антропоморфные роботы могут быть использованы в качестве уборщиков и строителей. Это связано с тем, что они смогут заменить часть рабочих, занятых на рутинных и черновых работах.