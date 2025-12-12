Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:44

В ноябре пассажиропоток группы «Аэрофлота» вырос на 2,8%

Фото: Алексей Переславцев/Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
«Аэрофлот» опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев работы 2025 года. Так, в ноябре пассажиропоток группы вырос на 2,8% относительно аналогичного месяца 2024 года. Услугами авиакомпаний группы «Аэрофлот» воспользовались 4,1 млн человек.

На внутренних линиях за ноябрь 2025 года было перевезено 3 млн пассажиров, а на международных — 1,2 млн. Пассажирооборот группы «Аэрофлот» увеличился на 8,2% (до 12 млрд пассажиро-километров). Предельный пассажирооборот вырос на 4,6%. Занятость пассажирских кресел за указанный месяц достигла 92,8%, прирост составил 3,1 п.п. год к году. При этом на внутренних линиях показатель составил 93,3%, на международных линиях — 92,2%. Авиакомпания «Аэрофлот» в ноябре перевезла 2,2 млн пассажиров, что на 3,8% больше по сравнению с ноябрем 2024 года, пассажирооборот перевозчика увеличился на 12,8%.

Всего за 11 месяцев 2025 года группа «Аэрофлот» перевезла 51,3 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года. На внутренних линиях перевезено 39 млн человек, в то время как на международных — 12,3 млн. Пассажирооборот вырос на 3,2% до 142,3 млрд пассажиро-километров. Предельный пассажирооборот увеличился на 2,7%. Процент занятости кресел увеличился на 0,4 п.п. год к году и составил 90,4%. Авиакомпания «Аэрофлот» за 11 месяцев текущего года перевезла 27,4 млн пассажиров — это на 1,8% меньше, чем в прошлом году. Пассажирооборот при этом увеличился на 5,8%.

Ранее стало известно, что в пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавятся еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.

