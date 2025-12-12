Когда надоело все, пеку «Медовые лапки» — польские булочки с медом и орехами: вкуснейшее тесто на сливочном масле

Когда надоело все, пеку «Медовые лапки» — польские булочки с медом и орехами: вкуснейшее тесто на сливочном масле

Когда надоело все, пеку «Медовые лапки» — польские булочки с медом и орехами: вкуснейшее тесто на сливочном масле. Мягкие, ароматные и слегка хрустящие — эти булочки с медом и орехами подарят настоящую атмосферу уютного утра. Их легко приготовить, а вкус заставляет возвращаться к ним снова и снова. Идеально подойдут к чаю, кофе или в качестве праздничного угощения для гостей.

Для теста возьмите 400 г муки, 80 г сливочного масла, 3 ст.л. мёда, 80 г сахара, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя и щепотку соли. В миске взбейте яйца с сахаром и мёдом, добавьте растопленное масло, перемешайте, затем постепенно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем и солью до мягкого теста. Введите 100 г крупно рубленых орехов, сформируйте булочки, выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки.

Готовые «Медовые лапки» остудите слегка и при желании присыпьте сахарной пудрой или дополнительными орехами. Наслаждайтесь мягкой, ароматной серединкой и хрустящей корочкой — идеальный польский завтрак или десерт к чаю.

Ранее мы делились рецептом мандаринового рулета за 30 минут. Обалденный десерт без кучи вредного масла.