22 ноября 2025 в 10:26

В магазинах Ставрополья изъяли незаконную продукцию на 25 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Федеральная таможенная служба РФ выявила и изъяла в Ставропольском крае более 12 тысяч единиц контрафактной продукции на 25 млн рублей, сообщает РИА Новости. Отмечается, что среди этих товаров — одежда, сумки, парфюмерия, телефоны и аксессуары для них. Мероприятия прошли в Ставрополе, Минеральных Водах и поселке Иноземцево.

В магазинах Ставропольского края изъято более 12 тысяч единиц незаконной продукции на 25 млн рублей. Службой таможенного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с контролирующими органами пресечена деятельность ряда торговых точек, осуществлявших оборот немаркированных товаров и контрафактной продукции, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом табачной продукции в Калужской, Воронежской и Тверской областях. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 560 млн рублей. В Калужской области работало предприятие, производившее сигареты без уплаты акцизов. Изъято около 5 млн пачек немаркированной продукции и 500 тыс. поддельных акцизных марок.

Россия
таможня
Ставропольский край
товары
