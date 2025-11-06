В трех российских регионах пресекли нелегальный оборот сигарет на 560 млн В Калужской, Воронежской и Тверской областях пресекли незаконный оборот сигарет

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла в Калужской, Воронежской и Тверской областях деятельность, связанную с незаконным оборотом табачной продукции, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 560 млн рублей.

В Калужской области пресечена деятельность руководства и владельцев предприятия, которое занималось незаконным производством сигарет без уплаты акцизов. В ходе операции на предприятии и у связанных с ним лиц было изъято около 5 млн пачек немаркированной табачной продукции и не менее 500 тыс. фальшивых акцизных марок. В Воронежской и Тверской областях сотрудниками ФСБ были выявлены и пресечены действия местных организованных групп, занимавшихся нелегальным производством табачных изделий в особо крупных масштабах.

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения табачных изделий без соответствующих маркировок, попыток реализации поддельных акцизных марок, уклонения от налоговых обязательств и создания организованного преступного сообщества. Всем задержанным лицам были предъявлены обвинения.

Ранее московские правоохранители задержали группу за незаконное обналичивание денег. Общий доход от деятельности составил более 540 млн рублей, а нелегальный оборот — более 3 млрд рублей. Задержанные предоставляли услуги по обналичиванию и переводу средств от коммерческих структур, используя счета более 30 фиктивных компаний для операций с комиссией 15%.