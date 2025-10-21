Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:54

В России перекрыли крупный канал обналичивания денег

Полиция Москвы задержала обнальщиков с нелегальным оборотом свыше 3 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские полицейские задержали семью обнальщиков, нелегальный оборот которой превышал 3 млрд рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, доход семейного криминального бизнеса составил более 540 млн рублей.

В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций, — отметила Волк.

По версии следствия, семья обнальщиков использовала реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, куда переводились деньги под видом строительных услуг и поставок оборудования. За каждую транзакцию и последующее обналичивание они брали со своих клиентов комиссию в 15% от суммы.

Фигурантов поймали при силовой поддержке росгвардейцев в Тюменской области и Санкт-Петербурге. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 172 УК о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по ней — семь лет колонии. На время следствия подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

До этого депутата из ДНР Татьяну Бондаренко обвинили сразу по двум статьям: за незаконную банковскую деятельность и за присвоение особо крупных сумм. Следствие считает, что она помогала обналичивать бюджетные деньги, которые были выделены на строительство укреплений в Курской области. Часть этих средств она, по версии следствия, забирала себе.

