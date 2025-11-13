Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:47

Появились две версии схем с обналичиванием $4 млн «кошельком» Зеленского

«Страна.ua»: $4 млн Миндича могли быть ввезены контрабандным путем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Появились две версии нелегальных схем с обналичиванием $4 млн, изъятых у Тимура Миндича, «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua». Как сообщает издание, согласно первой версии, доллары были официально завезены одним из украинских банков и выданы с нарушением правил, по второй — наличность является контрабандой.

По информации «Страны.ua», для легального получения $4 млн потребовалось бы задействовать минимум 420 человек из-за ограничений Нацбанка. Издание приводит мнение банкиров о нарушении двух ключевых правил: суточного лимита выдачи и требований финансового мониторинга.

Как сообщает источник, в случае подтверждения контрабандной версии к расследованию могут подключиться американские правоохранительные органы. До конфликта лицензии на завоз валюты имели несколько банков, а после начала боевых действий к ним присоединились государственные финансовые учреждения, отметили авторы.

Издание приводит данные НБУ: в сентябре 2025 года банковская система завезла на Украину наличными $632,4 млн (почти 60 млрд рублей), а за девять месяцев года — $5,4 млрд (435 млрд рублей). При этом, как уточняет «Страна.ua», украинские банки редко возят валюту напрямую из США, обычно закупая ее в ЕС у европейских банков-корреспондентов.

Ранее издание писало, что Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против Миндича, что открыло путь для проверок против всего его окружения. Избранная украинским главой тактика публичного одобрения действий НАБУ создала правовые прецеденты, которые могут быть использованы против него самого и его ближайших помощников, говорится в материале.

Украина
скандалы
коррупция
деньги
обналичивание
