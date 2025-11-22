Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 10:12

Россиянам рассказали, какая новогодняя традиция может обернуться штрафом

Юрист Черкасов: за украшение подъездов к Новому году можно получить штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Самовольное украшение подъездов к новогодним праздникам может привести к штрафу, предупредил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов в беседе с агентством «Прайм». Он пояснил, что использование мест общего пользования требует согласия всех собственников, получаемого на общем собрании, а также соблюдения правил противопожарной безопасности.

Если отдельные жильцы решат самостоятельно разместить украшения на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов и т. д., они нарушат нормы Жилищного кодекса. Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов, — сказал эксперт.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что создание самодельной ледяной горки на придомовой территории считается нарушением правил благоустройства. По его словам, за такие действия предусмотрен административный штраф в размере до двух тысяч рублей, поскольку они приравниваются к несанкционированному использованию земельного надела.

Кроме того, общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что проживающим в многоквартирном доме может грозить штраф за употребление спиртного на общем балконе. По его информации, размер денежного взыскания способен составить до 1,5 тыс. рублей.

Читайте также
Огненная Лошадь готовит неожиданные перемены: как Бык, Петух и Тигр смогут использовать ее энергию для карьерного рывка
Общество
Огненная Лошадь готовит неожиданные перемены: как Бык, Петух и Тигр смогут использовать ее энергию для карьерного рывка
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Захарова оригинально поддержала тренд на русскую культуру
Власть
Захарова оригинально поддержала тренд на русскую культуру
Юрист рассказал, как правильно украсить автомобиль к Новому году
Авто
Юрист рассказал, как правильно украсить автомобиль к Новому году
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Новый год
украшения
подъезд
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в субботу, 22 ноября: ударит мороз до минус 15 градусов?
«Своих денег нет»: Келин о нападках «патентованных русофобов» на Россию
Володин решил узнать мнение россиян о конфискации питбайков у детей
ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 ноября: где сбои в России
Disney сохранил товарные знаки в России
«В плохом положении»: военный министр из США раскрыл правду об Украине
«Господь лишил их разума»: в ГД высказались о воровстве активов в ЕС
В Москве прошло вручение Стипендии имени Анатолия Лысенко
Ремонт трубы в российском городе обернулся чрезвычайной ситуацией
Посол уличил Британию в желании добиться поражения России
Раскрыта личность еще одной жертвы богородского маньяка
В МВД раскрыли, как чаще всего мошенники обманывают россиян в 2025 году
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами
Полсотни россиян с детьми больше суток не могут улететь из ОАЭ
Премьер Великобритании едва не опозорился на саммите G20
Наводнения и оползни в популярной для россиян стране убили уже 55 человек
Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу
В магазинах Ставрополья изъяли незаконную продукцию на 25 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.