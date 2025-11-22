Россиянам рассказали, какая новогодняя традиция может обернуться штрафом Юрист Черкасов: за украшение подъездов к Новому году можно получить штраф

Самовольное украшение подъездов к новогодним праздникам может привести к штрафу, предупредил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов в беседе с агентством «Прайм». Он пояснил, что использование мест общего пользования требует согласия всех собственников, получаемого на общем собрании, а также соблюдения правил противопожарной безопасности.

Если отдельные жильцы решат самостоятельно разместить украшения на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов и т. д., они нарушат нормы Жилищного кодекса. Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов, — сказал эксперт.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что создание самодельной ледяной горки на придомовой территории считается нарушением правил благоустройства. По его словам, за такие действия предусмотрен административный штраф в размере до двух тысяч рублей, поскольку они приравниваются к несанкционированному использованию земельного надела.

Кроме того, общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что проживающим в многоквартирном доме может грозить штраф за употребление спиртного на общем балконе. По его информации, размер денежного взыскания способен составить до 1,5 тыс. рублей.