Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 06:30

Юрист ответил, чем грозит строительство ледяной горки во дворе

Юрист Салкин: строительство ледяной горки во дворе грозит штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Строительство самодельной ледяной горки во дворе жилого дома является формальным нарушением правил благоустройства и грозит административным штрафом до двух тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные действия расцениваются как самовольное занятие земельного участка.

Формально нельзя строить ледяную горку во дворе, это нарушение благоустройства, самовольное занятие земельного участка. Правила могут предусматривать размещение таких объектов в строго отведенных местах. Если земля во дворе относится к дому, и есть решение собрания собственников соорудить такую горку, то ее высота не должна превышать 40 см. Если горка выше, то это уже признается немеханизированным аттракционом с техрегламентом, несоблюдение которого чревато административной ответственностью по статье 14.43 КоАП РФ со штрафом до двух тысяч рублей, — пояснил Салкин.

Он отметил, что ключевой риск связан с возможными травмами. По словам Салкина, если на такой горке ребенок получит увечья, то ответственным будет балансодержатель территории, который должен компенсировать возмещение вреда. Юрист добавил, что именно поэтому незаконное ледяное сооружение, скорее всего, снесут дворники.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома грозит административный штраф за распитие алкогольных напитков на общем балконе. По его словам, сумма денежного взыскания может достигать 1,5 тыс. рублей.

штрафы
россияне
юристы
правонарушения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный переворот в Киеве и успех в Купянске: новости СВО к утру 22 ноября
В России призвали не ущемлять права отцов в случае их развода
Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из конгресса США
Украинские БПЛА атаковали сразу шесть районов Ростовской области
Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска
Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием
Лютые морозы до −40 градусов придут в некоторые регионы на выходных
Россиянам объяснили, опасны ли одноразовые стаканы для кофе
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря
Мошенники в России еще не использовали биометрию
Суд арестовал автомобиль звезды фильма «Гардемарины, вперед!»
В Европе рассказали, как прошла встреча с делегацией США
Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, почему ИИ не существует
Собачий холод до −35, снег и метели: погода в России 24–30 ноября
Росреестр внес предложение по поводу возврата квартир обманутым продавцам
Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе
«Пытается блефовать»: Трамп рассказал о стратегии Зеленского
Символика сна о кабане: важные знаки и предсказания
Электросчетчики в РФ будут автоматически передавать показания
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Семья и жизнь

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.