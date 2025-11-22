Юрист ответил, чем грозит строительство ледяной горки во дворе

Строительство самодельной ледяной горки во дворе жилого дома является формальным нарушением правил благоустройства и грозит административным штрафом до двух тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные действия расцениваются как самовольное занятие земельного участка.

Формально нельзя строить ледяную горку во дворе, это нарушение благоустройства, самовольное занятие земельного участка. Правила могут предусматривать размещение таких объектов в строго отведенных местах. Если земля во дворе относится к дому, и есть решение собрания собственников соорудить такую горку, то ее высота не должна превышать 40 см. Если горка выше, то это уже признается немеханизированным аттракционом с техрегламентом, несоблюдение которого чревато административной ответственностью по статье 14.43 КоАП РФ со штрафом до двух тысяч рублей, — пояснил Салкин.

Он отметил, что ключевой риск связан с возможными травмами. По словам Салкина, если на такой горке ребенок получит увечья, то ответственным будет балансодержатель территории, который должен компенсировать возмещение вреда. Юрист добавил, что именно поэтому незаконное ледяное сооружение, скорее всего, снесут дворники.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома грозит административный штраф за распитие алкогольных напитков на общем балконе. По его словам, сумма денежного взыскания может достигать 1,5 тыс. рублей.